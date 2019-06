The Punkrock Chaud : Rancid // 06.06.19

The Punkrock Chaud #09 – Rancid

-Présentation-

Bonjour à tous, auditeurs de Radio Campus Paris. Bienvenue au Punkrock Chaud.

Notre rendez-vous musical où je m’attarderai sur un groupe qui a fait les beaux jours du punk-rock des années 90-2000. Emo, pop, hardcore, screamo, skate, à chaque épisode son groupe, à chaque groupe son style.

La première vague punk des années 70 des Ramones et autre Sex Pistols essoufflée, le genre se renouvelle dans le début des années 90 avec notamment Tim, Matt, Brett puis Lars qui forment à eux 4 , l’un des groupes pilier de cette mouvance. Californie, désintox, Do it yourself et voix roques, c’est parti pour un voyage direction Rancid!



-Détails-

01:00 1- Rancid : membre, histoire chiffres, évolution, formule, origine du nom du groupe

08:15 2- Top Singles: Timebomb en 1995 et Fall back down en 2003

-Réseaux sociaux-

FB: @thepodcastschauds

TW: @Punkrockchaud

Wikipédia: podwiki.fr/index.php?title=The_Punkrock_Chaud

-Emissions-

L’ensemble des émissions est disponible sur Soundcloud : ici