The Punkrock Chaud : NOFX // 26.10.18

The Punkrock Chaud #02 – NOFX

-Présentation-

Bonjour à tous, auditeurs de Radio Campus Paris. Bienvenue au Punkrock Chaud.

Notre rendez-vous musical où je m’attarderai sur un groupe qui a fait les beaux jours du punk-rock des années 90-2000. Emo, pop, hardcore, screamo, skate, à chaque épisode son groupe, à chaque groupe son style.

Et aujourd’hui, on va parler d’un groupe qui a permis au punk-rock d’avoir ses plus belles lettres de noblesses dans les années 90. Gros bpm, crêtes roses et concerts torse poil, ce quatuor est mené de main de maitre par le bassiste et chanteur Fat Mike. Sors ton baladeur cassette, skate en plastique et converses noirs, c’est parti pour un voyage direction NOFX

-Détails-

01:00 1- NOFX : membre, histoire chiffres, évolution, formule, origine du nom du groupe

07:00 2- Tops Single: Don’t Call Me White en 1994 et Franco Un-American en 2003

-Réseaux sociaux-

FB: @thepodcastschauds

TW: @Punkrockchaud

Wikipédia: podwiki.fr/index.php?title=The_Punkrock_Chaud

-Emissions-

L’ensemble des émissions est disponible :

en version longue (60 minutes) sur Soundcloud : ici

en version courte (15 minutes) sur Radio Campus Paris : ici