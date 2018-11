The Punkrock Chaud : My Chemical Romance // 22.11.18

The Punkrock Chaud #03 – My Chemical Romance

-Présentation-

Bonjour à tous, auditeurs de Radio Campus Paris. Bienvenue au Punkrock Chaud.

Notre rendez-vous musical où je m’attarderai sur un groupe qui a fait les beaux jours du punk-rock des années 90-2000. Emo, pop, hardcore, screamo, skate, à chaque épisode son groupe, à chaque groupe son style.

Pour ce nouvel épisode, préparer votre eye-liner, dresser votre corbeau et vandaliser 2-3 tombes, c’est l’heure de l’épisode émo-punk. Et pour une fois on va quitter la Californie pour basculer à l’est et plus précisément dans le New Jersey ou un quintette va faire les beaux jours du genre de 2001 a 2013. Remonte sur le char de la black parade direction My Chemical romance.

-Détails-

01:00 1- My Chemical Romance : membre, histoire chiffres, évolution, formule, origine du nom du groupe

06:40 2- Top Singles: Helene en 2004 et Welcome to the Black Parade en 2006

