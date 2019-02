The Punkrock Chaud : Good Charlotte // 14.03.19

The Punkrock Chaud #07 – Good Charlotte

-Présentation-

Bonjour à tous, auditeurs de Radio Campus Paris. Bienvenue au Punkrock Chaud.

Notre rendez-vous musical où je m’attarderai sur un groupe qui a fait les beaux jours du punk-rock des années 90-2000. Emo, pop, hardcore, screamo, skate, à chaque épisode son groupe, à chaque groupe son style.

Maryland 1995. Des lycéens de la classe populaire s’ennuient et décident de se lancer dans la musique. En quelques années, ils deviendront l’un des groupes phénomènes du pop punk en alliant mainstream, emo-goth et punk. Jumeaux, Rayban, bandana, télé crochet et femmes célébrés, il est temps de se lancer dans un voyage direction Good Charlotte!

-Détails-

01:00 1- Good Charlotte : membre, histoire chiffres, évolution, formule, origine du nom du groupe

07:00 2- Top Singles: The Anthem en 2002 et The River en 2007

-Réseaux sociaux-

FB: @thepodcastschauds

TW: @Punkrockchaud

Wikipédia: podwiki.fr/index.php?title=The_Punkrock_Chaud

-Emissions-

L’ensemble des émissions est disponible sur Soundcloud : ici