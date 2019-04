The Punkrock Chaud : Fall Out Boy // 10.04.19

The Punkrock Chaud #08 – Fall Out Boy

-Présentation-

Bonjour à tous, auditeurs de Radio Campus Paris. Bienvenue au Punkrock Chaud.

Notre rendez-vous musical où je m’attarderai sur un groupe qui a fait les beaux jours du punk-rock des années 90-2000. Emo, pop, hardcore, screamo, skate, à chaque épisode son groupe, à chaque groupe son style.

Chicago, ville du blues et du jazz qui exceptionnellement sera aujourd’hui ville de l’emo-punk. Pete réunit trois compères de lycées et forment un groupe qui grâce à ses références à GTA, à leur apparition dans les séries américaines et leurs featuring plus improbables les un que les autres, vont se faire une place dans la musique mainstream américaine. Dégaine ton béret et ton look de geek c’est parti pour un voyage direction Fall Out Boy!



-Détails-

01:00 1- Good Charlotte : membre, histoire chiffres, évolution, formule, origine du nom du groupe

07:00 2- Top Singles: The Anthem en 2002 et The River en 2007

-Réseaux sociaux-

FB: @thepodcastschauds

TW: @Punkrockchaud

Wikipédia: podwiki.fr/index.php?title=The_Punkrock_Chaud

-Emissions-

L’ensemble des émissions est disponible sur Soundcloud : ici