Ventre de Biche est lyonnais mais a très vite bougé à Strasbourg afin de rejoindre une scène florissante, qui dépassait les genres. Il a sorti trois albums de synthé-rap chez Teenage Menopause, avec un quatrième en route.

Le 16 février, Ventre de Biche inaugurait une soirée très dark synthé au Recyclart, à Bruxelles. Un plateau exceptionnel avec Colombey, le projet punk crépusculaire de TG Gondard et la pop vintage de Clara Le Meur. C’était vachement bien. On a parlé avec Luca Retraite de son processus d’enregistrement, des scènes locales en France, de SIDA son groupe d’adolescence… tout en essayant de couvrir le bruit des glaçons du bar de Recyclart.

Pour lire la retranscription de l’interview, écouter la playlist augmentée et en apprendre un peu plus sur la la Grande Triple Alliance Internationale de l’Est, rendez-vous sur notre newsletter.

The Locomotion épisode 04

Ventre de Biche – Mille ans de Gardav‘ Ventre de Biche – Un bon vigile Fiesta en el vacío – Dream Partner Fabio Viscogliosi – Mio Cuore Ventre de Biche – Kevin SIDA – Tyrolienne Mentale Colombey – Rues de Villiers Ventre de Biche – Topolino

The Locomotion est une émission musicale créée par Thomas Guillot, enregistrée chez Radio Panik à Bruxelles. Retrouvez une version longue de l’épisode sur le site de Radio Panik avec plus de morceaux dont un de Clara Le Meur et un hommage à Burt Bacharach. Connectez-vous à The Locomotion sur Instagram, écoutez nous sur Spotify ou recevez une édition augmentée de chaque épisode en vous abonnant à notre newsletter.