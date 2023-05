Sarah Davachi - The Locomotion

Sarah Davachi est une artiste expérimentale spécialisée dans l’étude du timbre et de l’espace. Elle joue majoritairement de longs drones minimalistes à l’orgue ou aux synthétiseurs. D’origine canadienne, elle vit maintenant en Californie où elle a fini son doctorat en musicologie. Extrêmement prolifique, elle a sorti plus d’une dizaine d’albums en quelques années, sans compter les lives, les cassettes et autres compilations.

Dans le cadre des Nuits du Botanique, Sarah Davachi jouait sur l’orgue de l’église des Dominicains. Dans sa green room improvisée, on a parlé de ce que la musique pop peut apprendre de la musique de la Renaissance, du fait de jouer dans des église, de Bandcamp et de son nouvel instrument : le gamelan de Berkeley.

