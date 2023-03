Roxane Métayer est une artiste expérimentale vivant à Bruxelles. Elle est venue dans les studios de Radio Panik pour parler de son travail, qui inclut également les arts visuels. Elle nous a également joué un morceau. Elle a sorti l’année dernière une cassette d’ambient Visage Zygène où elle joue avec des boucles de violons pour créer des drones étranges, des harmonies percussives, des échos granulaires… Elle a sorti un nouvel album le 15 février.

On a parlé de sa musique et de son processus créatif mais aussi de zoologie en milieu forestier, de field recording dans les marécages, de violon et de RC 505. Retrouvez des bonus et une retranscription de cet interview sur notre newsletter.

The Locomotion – épisode 02

Roxane Métayer – Mille Pics Roxane Métayer – Limace Pâlissante Roxane Métayer – Untitled Mikhail Mineral – Eco-Koza Mabe Fratti – Cada Musculo

Erratum : Mabe Fratti est originaire du Guatemala et vit au Mexique et pas en Argentine comme je le dis avant son morceau. Le label Wabi-Sabi tapes est appelé plusieurs fois “Wasabi tapes” mais je pense que c’est un peu de leur faute.

The Locomotion est une émission musicale créée par Thomas Guillot, enregistrée chez Radio Panik à Bruxelles. Retrouvez une version longue de l’épisode sur le site de Radio Panik avec plus de morceaux dont un hommage à Yukihiro Takahashi (Yellow Magic Orchestra). Connectez-vous à The Locomotion sur Instagram ou recevez une édition augmentée de chaque épisode en vous abonnant à notre newsletter.

Photo par Alex Schröder