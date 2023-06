A Bruxelles, tout le monde parle de Robbing Millions en ce moment. Alors qu’il vient juste de sortir un troisième album de pop psyché, Rêve Party, on reçoit Lucien Fraipont, le chanteur-songwriter derrière Robbing Millions.

L’album, écrit et composé quasiment en solitaire, invite néanmoins une dream team de musicien.ne.s bruxellois.es. On en parlera avec lui et on échangera, entre autres, sur ses influences (du jazz à la musique d’avant-garde) et de sa position au sein de la scène bruxelloise.

The Locomotion – épisode 10 – Robbing Millions

Robbing Millions – Same Skin Robbing Millions – Chine Impériale Aksak Maboul – Brown Dwarfs Robbing Millions – In the No Air Calvin & Nemo – KIDS Robbing Millions – Mécanique Ondulatoire Robbing Millions – Doctor

The Locomotion est une émission musicale créée par Thomas Guillot, enregistrée chez Radio Panik à Bruxelles.