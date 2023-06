Une interview de Nicolas Ekla, chanteur et fondateur de LEM, un groupe electropop de Bruxelles. Son projet minimal wave ayant maintenant évolué en trio electro-rock avec Wilf Plum à la basse et Flo Cha aux claviers. Avec lui on a parlé de prévention routière allemande, de travail collaboratif et de la scène bruxelloise.

Hasard du calendrier de pressage de vinyle, LEM a sorti en l’espace de quelques mois, un troisième album, onze avant après, et une réédition du premier album, en solo, qui date de 2003.

The Locomotion – épisode 11 – Lem

LEM – Noir LEM – Mehr Licht Léonore Boulanger & Jean Daniel Botta – Das Lieben LEM – Vanitas

