Hatis Noit - The Locomotion

Hatis Noit est une chanteuse japonaise vivant à Londres. Sa musique qui mélange pop d’avant-garde et influences classiques (du Japon et d’Europe) se fait quasi-exclusivement a-capella, avec une pédale de loop néanmoins. Originaire de la Péninsule de Shiretoko au bout de Hokkaido, l’île la plus au nord du Japon, Hatis Noit mélange des techniques de chant traditionnel grégorien ou bulgare avec, entre autres, celles des Ainus, le peuple indigène de Hokkaido.

Ce mois d’avril, elle se produisait à l’Ancienne Belgique, à l’occasion du BRDCST Festival. Je suis allé l’interviewer en loge avant son concert. On a parlé de l’enregistrement expéditif de son premier album Aura, juste avant le COVID à Berlin, de son remix par William Basinski, de sa chanson sur Fukushima et de sa manie de se perdre dans un parc à Londres.

The Locomotion est une émission musicale créée par Thomas Guillot, enregistrée chez Radio Panik à Bruxelles. Retrouvez une version longue de l’épisode sur le site de Radio Panik avec plus de morceaux dont Gaye Su Akyol qui était également programmé au BRDCST Festival. Connectez-vous à The Locomotion sur Instagram, écoutez nous sur Spotify ou recevez une édition augmentée de chaque épisode, avec l’interview retranscrite, en vous abonnant à notre newsletter.