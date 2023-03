Cecilia da Colonia est un.e auteurice compositeurice interprète queer de Paris. Iel vient tout juste de sortir son dernier EP, démos #1,avec des nouvelles chansons folk, pour la première fois en français.

Pour cet épisode enregistré pour la première fois de l’histoire de The Locomotion dans les studios de Radio Campus Paris, on a parlé avec Cecilia de ses influences, de l’esthétique DIY, de séries pour ado et de son dream band.

« Il faut parfois accepter ce qu’on est, ce qu’on fait et qu’on ne maîtrise pas toujours sa production. C’est un mythe d’avoir l’impression qu’on choisit ce qu’on crée parce qu’en fait : on crée ce qu’on crée ». Vous pouvez lire la retranscription de l’entretien, ainsi que l’ensemble des recommandations culturelles (Nashville, Hubert Lenoir, Chris Knox…) de Cecilia da Colonia sur notre blog.



The Locomotion Episode 05 – Cecilia da Colonia

Cecilia da Colonia – Mon Coeur Cecilia da Colonia – Club Cecilia da Colonia – Les Rêves Cecilia da Colonia – Small Town Boy Hubert Lenoir – Sucre + Sel Cecilia da Colonia – Blue Christmas (feat. Juda La Vidange) Rodjitsé – Flou Demo Cecilia da Colonia – A Deux

