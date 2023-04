Alice Butterlin est une autrice vivant à Bruxelles. Elle a sorti l’année dernière Les Heures Défuntes, sa première œuvre littéraire au sein de la toute nouvelle maison d’édition Le Gospel, basée à Bordeaux. Une sorte de livre-playlist ésotérique qui cite, entre autres, Elliott Smith, Pharmakon ou Harold Budd.

Elle nous a même fait une lecture d’un bout de chapitre qui parle de Mount Eerie. Elle nous a présenté également un double coup de cœur : la musicienne parisienne Lila Ehjä (plutôt cold wave) et sa sœur Marie Mauve, photographe expérimentale.

On a beaucoup parlé de musique avec Alice Butterlin. Tant et si bien que le format habituel de la newsletter de The Locomotion s’en trouve chamboulé. Retrouvez ici la retranscription de l’entretien avec des réflexions sur Broadcast, Eliott Smith, le Syndrome de Raynaud, Sabbath Assembly, les WASP et la Process Church.

