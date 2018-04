The Hustler mixtape pour Johnkôôl Records

Un set 100% Drum’n’bass de The Hustler pour Johnkôôl Records.

« Entre La Source et DDD Records Paris je n’ai pas eu beaucoup le temps de digger pour moi à part dans ce que j’avais au magasin. Ayant récupéré pas mal de drum’n’bass de DJ Gilb’R et DJ Science j’ai pu approfondir un peu la fin des Années 90. Ça faisait un moment que je voulais confronter ce que j’ai trouvé cette année et quelques autres disques que j’avais, mais ici tout ce qui date de 1996 à 1999 vient de ces lots que j’ai eus au magasin. Hope you like it 😀 »

Tracklist :

Arcon 2 – Wasteland – Reinforced – 1997

D.J. Krust – Jazz Note – V Recordings – 1994 Deep Blue – Oceans Above Life – Partisan 1998 K – Nightstalker – Audio Couture – 1998

Sublogics – U Know – Audio Blueprint – 1997

Kraken – Vicious – Underfire – 1997

Uppercut – Météorite – Vendome Records – 1998

Kenny Ken & Cool Breeze – So Much Trouble – Labello Blanco Recordings ‎- 1996

X-Pensive – Stronger And Faster (JMJ+Richie Remix) – Source – 1996

Decoder – Set Up – Hardleaders ‎- HL021 – 1998

Nil – Scaling Factor – Nil – 1999

Gang Related \ Mask – Dictation – Dope Dragon – 1996

L.T.J. Bukem ‎– Music (Happy Raw) – Good Looking Records – 1993