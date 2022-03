TFOA reçoit Uèle Lamore, 1er album « Loom »

Ce mercredi 16 février, TFOA recevait Uèle Lamore venue nous présenter en avant-première son premier album Loom sortie sur le label berlinois XXIM Records de Sony MasterWorks.

. Au programme : playlist sur mesure, interview ternaire, carte blanche sexy et surtout la découverte d’une artiste aussi brillante que généreuse dans l’expression de ses intentions musicales. Coup de coeur.

Uèle Lamor, protéiforme & à contre-courant(s).

Uèle Lamor est guitariste de formation. Au fil des ans et de voyages entre France et music schools prestigieuses américaines, elle a eu envie d’ouvrir ses connaissances musicales, pour devenir compositrice, arrangeuse et cheffe d’orchestre . Elle s’est faite remarquer pour de magnifiques partitions et habillages sonores, notamment pour le cinéma avec la magnifique bande originale du film « Marcher Sur L’eau » d’Aïssa Maïga, présenté à Cannes en 2021.

Après deux EPs d’expériences sonores, elle nous présente Loom, son premier album. Un disque riche de tentatives de formes et de fond très variées, qui a éveillé notre curiosité et nous a donné beaucoup de plaisir.

Loom, opus operandi

Ce premier disque – essentiellement instrumental – a été repensé sous confinement d’une forme très synthétique et complexe, vers un format plus pop, plus accessible, plus analogique aussi, avec la participation du London Contemporary Orchestra. De ce travail très construit, très personnel, on a particulièrement adoré la finesse des percussions mélodiques et les textures de son ciselées pour l’oreille attentive. Si certains tracks sont des odes à la complexité sonore comme le fluctuant et palpitant « Gene Pool », on est aussi très touché par l’émotion orchestrale que Uèle Lamor sait instiller, les morceaux plus directs et colorés comme « Breathe », et évidemment l’énergie sombre et club de « Predation ».

En fin d’album, elle s’ouvre à trois collaborations de très bon goût notamment avec la captivante Silly Boy Blue, mais également Cherize et le rappeur anglais Gracy Hopkins. Loin d’être une œuvre intellectuelle, parfaite, lisse, voilà un magma musical aussi élégant que prometteur pour la suite du parcours de Uèle Lamor. Un disque qu’on vous recommande chaleureusement de découvrir au casque…

Uèle Lamor en live le 9 mars à la Gaité lyrique!

En attendant le Printemps de Bourges 2022, Uèle Lamore présente Loom à La Gaîté Lyrique ce 9 mars 2022: plus d’infos ici!

