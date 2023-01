TFOA spécial pépites 2022 – 2023!

Pour le dernier épisode de l’année, c’était la grande sélection de Tout Foutre On Air. Alexandre, Jean-Jacques et Victor vous proposent leurs morceaux préférés de l’année 2022 et les sorties qu’ils attendent avec le plus d’impatience en 2023. Bonne écoute à tous, et à très vite dans TFOA, feat. des invités sémillants & du live croustillant, dans le studio de Radio Campus Paris. Bonne année et bisou!

Au menu!

C’est la sélection des pépites 2022-2023 de Tout Foutre On Air !

C’est ce mercredi 21 décembre 2022 de 21:00 pour 1h30 de #musiquedequalitay

C’est live sur le 93.9FM en région parisienne & partout dans l’univers en streaming !