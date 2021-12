TFOA réunit P.R2B et Ussar!

Ce mercredi 24 Novembre, nous avons eu le plaisir de réunir P.R2B et USSAR pour un Tout Foutre On Air de toute beauté! Au menu : playlist deluxe avec des sorties récentes qu’on adore, interviews croisées, et trois sessions live de USSAR et P.R2B dans le studio de Radio Campus Pairs, dont un très joli hommage à Michel Berger en cadeau… Tous deux sont des instrumentistes de talent. Tous deux se fichent d’appartenir à une quelconque chapelle musicale. Tous deux mélangent les formes, toujours au service d’une grande élégance et de textes puissants. Tous deux aussi, sont des Lauréats du Fair, décidément un formidable label de qualité de la scène française. Ce fut un bonheur de les réunir pour la première fois autour d’un micro, et d’un piano. Bonne écoute à tous!

P.R2B, 1er album Rayons Gamma, transperçant.

Le 1er album “Rayons Gamma” de P.R2B est sorti le 22 octobre dernier chez Naïve, et c’est un disque remarquable. Par sa capacité à imprimer chez l’auditeur des émotions très fortes, sur des formes musicales très variées. Par sa liberté de mêler sans faux pas chanson française et gabber, volutes de clarinettes et basses synthétiques. Le tout avec l’appui du talentueux Tristan Salvati à la production. Entre l’émotion universelle et l’épure de morceaux dédiés à sa famille (Mon frère, Lettre à P.) et le flow rappé qui semble comme imposé par le propos, on sent une urgence d’écrire qui marque dès la première écoute. C’est puissant et délicat à la fois, très contemporain sur la forme. P.R2B est déjà, et sera une artiste incontournable de la scène française des années à venir. P.R2B sera en concert notamment à la Cigale le 23 mars 2021.

UssaR, 1er EP réédité « Etendues », charnel.

Emmanuel Trouvé à longtemps oeuvré aux claviers et machines au côté de nombreux artistes comme Pone, Kerry James et CharlElie Couture. Mais il était temps de se consacrer à son propre talent, sous le pseudonyme UssaR. Son 1er EP Etendues » a été réédité chez BMG France le 11 juin. Ce disque déjà très riche respire la maturité d’un artiste qui sort enfin un premier disque après en avoir écouté des dizaines de milliers. Là encore, on alterne entre des futurs classiques de la chanson française simplement joués en piano voix avec le sidérant « Six milliards », et des morceaux presque abstract hip hip tel l’envoutant « Loin ». Mais qu’importe la forme. Ce qui compte c’est la sensualité et la très grande maitrise musicale qui se dégagent de ce premier opus. On a plus que hâte de voir quels territoires saura conquérir UssaR sur son premier album en cours d’écriture. Ussar jouera à la Maroquinerie le 8 mars 2022.

***

C’est Tout Foutre On Air avec P.R2B et UssaR.

C’est ce mercredi 24 novembre de 21:00 à 22:30.

C’est une heure et demie de musique, d’interview, de surprises et encore plus de live que d’habitude!

C’est en live sur le 93.9FM en région parisienne & partout en streaming juste ici !