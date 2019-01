TFOA is BACK: émission spéciale rentrée 2019

Ce mercredi 09 janvier 2019, Tout Foutre On Air est de retour sur les ondes de Radio Campus Paris. Pour fêter ça, on vous a mitonné une sélection avec de vrais morceaux de bonne musique à l’intérieur : des nouveautés, des coups de cœur et quelques vannes douteuses. Setlist en dessous. TFOA is back! Bonne écoute, bisou.

Au programme :

Papooz – You and I

Flavien Berger – A reculons

Radio Elvis – Tout ce qui nous fume

Balthazar – Entertainment

Odezenne – Au Baccara

Anderson Paak – Who R U?

DeWolff – Big Talk

Thé Vanille – Who’s bad

Omar Jr – Omar

Hubert Lenoir – Recommencer

Patrick Watson – Grace

Forq – Taizo

Connan Mockasin – Sexy Man

Irene Dresel – Icône

Kontrol Freak – Neutron Dance

Jack White – Connected by love

***

Tout Foutre On Air fait sa rentrée !

mercredi 09 janvier de 21:00 à 22:30.