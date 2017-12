TFOA : la playlist du marché!

Ce mercredi 15 décembre, Tout Foutre On Air vous a concocté une petite sélection du marché : nos sorties musicales préférées du moment et quelques bonnes conserves. On vous en dit même tout le bien qu’on en pense.

Au menu!

La fille de l’été dernier – Johnny Hallyday

When you die – MGMT

The Chihuahua – Alex Cameron

Émigré – Alela Diane

Festin – Holy Two

Hero Town – Vulfpeck

Let it flow – Tamiko Jones

Drôle de question – Roméo Elvis

My III disease (feat. Mattic) – The Waxidermist

Skip – SuperParka

C’était si bien – Malik Djoudi

How would you like to go (Toe Rag Session) – Temples

La loi de Murphy – Angèle

Never come back – Kas product

Rain – Bicep

Attention Fragile – Bernard Lavilliers

Les filles désir – Vendredi sur Mer

C’est la playlist du marché de Tout Foutre On Air!

C’est ce mercredi 15 décembre de 21:00 pour 1h30 de #musiquedequalitay