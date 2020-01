Tout Foutre On Air reçoit Pépite!

Pour finir l’année 2019 en beauté Tout Foutre On Air recevait Pépite, venu enfin dans le studio de Radio Campus Paris nous parler de leur album Virages sorti le 12 avril 2019 chez Microqlima. Au menu : une heure et demie en compagnie d’un des duos les plus élégants de la scène française : playlist gold digger, interview, carte blanche et live acoustique en or massif.

« Virages », premier album de Pépite

Après deux EPs Les bateaux et Renaissance sortis respectivement en 2016 et 2017, Pépite nous parlera de leur premier album Virages, particulièrement réussi, toujours chez Microqlima. Nous reviendrons sur la genèse et la production de l’album, sur la tournée toujours en cours et leurs envies futures. En fin d’émission, un live acoustique de Pépite de toute beauté.

Pépite en concert le 24 janvier 2020 au Trianon

Plus d’infos juste ici!

C’est Tout Foutre On Air avec Pépite.

C’est ce mercredi 18 décembre 2019 de 21:00 à 22:30.

C’est une heure et demie de musique, d’interview et de musique live!