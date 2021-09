TFOA reçoit Para One – Nouvel album ‘Spectre’

Ce mercredi 09 juin, Tout Foutre On Air a le plaisir et l’honneur de recevoir Para One dans le studio de Radio Campus Paris pour la sortie de son nouveau projet en forme de triptyque, au sein duquel un album splendide, « Spectre : Machines of Loving Grace

Machines of Loving Grace : première partie de l’œuvre SPECTRE

SPECTRE est une trilogie composé de l’album Machines of Loving Grace sorti le 21 mai dernier, un premier long métrage en tant que réalisateur, annoncé pour l’automnesur grand écran, Sanity, Madness & The Family , et un live intitulé Operation of the Machine promesse de moments intenses qui sera notamment joué le 11 juillet à la Philharmonie

« Je viens vraiment des textures électroniques et je le revendique. Pour la première fois, je me suis frotté à de l’acoustique, à de vrais instruments. Ce sont des mélanges difficiles à doser. C’est une ligne de crête qu’il faut pouvoir tenir.»

En onze titres, le disque nous transporte à travers le monde, de Bali, au Japon en passant par les voix sacrées de Bulgarie. Une forme de renaissance pour Para one et un voyage émouvant pour l’auditeur. Cette odyssée mystique et introspective est servie par la subtilité des textures organiques et synthétiques du maestro. Une très grande réussite et une joie totale d’en évoquer la genèse en studio avec ce touche à tout génial de la scène musicale française. Un artiste érudit, généreux et brillant.

Para One en concert le 11 juillet 2021 au festival Days Off – Philharmonie de Paris

plus d’infos juste ici !

