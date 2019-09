Tout Foutre On Air reçoit Last Train pour « The Big Picture »

Pour lancer cette douzième saison de Tout Foutre On Air (et oui!), nous avons le plaisir de recevoir Last Train dans les studios de Radio Campus Paris à l’occasion de la sortie de leur deuxième album « The Big Picture » (Deaf Rock Records), aka. le meilleur disque de rock hexagonal de cette année. Au menu de ce TFOA S.12 E.1? Une playlist de retour à la compétition, une interview de quatre jeunes musiciens aussi talentueux que drôles, et un live acoustique qui déboite. Qu’il est bon d’être de retour!

« The Big Picture », le groupe vit bien.

Après un premier album Weathering (2017) plein de tempérament comme son nom l’indiquait, après les louanges de la presse et de la profession, après des centaines de dates à jouer du rock très fort sur les routes de France et du Monde pendant trois ans, Jean-Noël Scherrer (chant), Julien Peultier (guitare), Timothée Gerard (basse) & Antoine Baschung (batterie) ont besoin d’une pause. Prendre le temps de se couper du quotidien d’un supposé « groupe de scène » pour écrire, enregistrer, ciseler un deuxième album dont ils soient encore plus fiers, plus en phase avec leurs nouvelles aspirations artistiques.

À la manière d’un cinquième Beatles, Rémi Gettliffe, fidèle depuis leur premiers enregistrements, emmène Last Train enregistrer le squelette live de « The Big Picture » en Norvège au sublime Ocean Sound studio, pour retravailler ensuite les morceaux dans leur Alsace originelle, dans son propre studio White Bat Recorders. Le résultat? Une esthétique sonore puissante, chaude, sincère, d’un grand raffinement. Des sentiments qui traversent tout ce disque. Last Train y livre leur joie et leurs difficultés, parfois physiques (« Scars »), à vivre ensemble le rêve de tout groupe de potes qui s’enferment dans leur chambre d’ado pour composer des premières chansons, et finir par accueillir l’Orchestre symphonique de Mulhouse mêlant ses cordes à leurs coups de mediators.

Dix titres puissants, tenus de bout en bout, qui sonnent comme des classiques du rock, mais qui respirent surtout la sincérité de garçons heureux de s’être faits tout seuls, ensemble. En point d’orgue le monumental morceau titre « The Big Picture » est une fresque sentimentale de dix minutes déchirantes et déchirées de guitares et de cordes. Les frissons d’un très grand morceau, soutenu par un clip tout aussi émouvant, fait de six cent plans d’archives collectives cousues main par Julien Peultier.

Si on ajoute à ça l’énergie qu’ils mettent à developper d’autres artistes au travers de Cold Fame, le label/agence de booking qu’ils ont créé à Lyon, on ne peut qu’aimer et soutenir ces jeunes gens.

Avec The Big Picture, Last Train vient de sortir le plus beau disque de rock hexagonal qu’on ait entendu en 2019. Une photo de famille qu’ils seront encore fiers de regarder dans vingt ans.

Last Train en tournée!

Retrouvez Last Train en concert le 6 novembre au Trianon et partout en France juste ici.

***

C’est Tout Foutre On Air avec Last Train !

C’est ce mercredi 25 septembre 2019 de 21:00 à 22:30!

C’est une heure et demie de musique, d’interview et de musique live!