Tout Foutre On Air reçoit Keziah Jones et Philippe Cohen Solal

Ce mercredi 23 Novembre, événement dans Tout Foutre On Air, Keziah Jones et Philippe Cohen Solal (fondateur notamment de Gotan Project) étaient présents dans le studio de Radio Campus Paris pour nous présenter en avant-première leur EP « Class of 89″, première collaboration depuis leur rencontre en 1989, paru chez Ya Basta! Records. Au menu : playlist cousue main, interview et présentation du disques, carte blanche & une session live créée pour l’émission. Avec de belles surprises, beaucoup de générosité, et notre joie d’accueillir ces deux grands dans le studio de TFOA !

Class of 89 : comme une évidence, des Halles à Lagos

Cet EP grande classe qui voyage entre Paris et Lagos, discussion avec ces deux grands artistes. Quatre titres pour mélanger les rythmes électroniques de Philippe Cohen Solal, l’afro beat, la guitare percussive unique et la voix brillante de Keziah Jones.

La complicité entre ces deux artistes s’entend au long du disque, et pour cause : ils se rencontrent en 1989 à Paris. Un épisode que Philippe Cohen Solal raconte à merveille :

« À la même époque je suis au chômage, une période d’entre-deux. Je viens d’être remercié par Polydor, où j’officiais comme directeur artistique, et je me plonge dans la musique électronique. C’est en prenant un café au « Père tranquille », dans les Halles à Paris, que je vois Keziah pour la première fois. Un jeune mec, noir, grand et très beau s’était mis à chanter devant les tables en jouant de la guitare. Il avait collé une carte postale de Ray Charles sur la caisse, et son jeu était particulier : sexy et percussif. Je me suis levé à la fin d’une chanson pour aller lui parler. Il n’avait aucun enregistrement de ce qu’’il faisait, alors je me suis débrouillé pour l’amener en studio et produire une k7 démo avec trois chansons. Ensuite je suis allé faire le tour des labels qui m’ont tous dit la même chose : il chante en anglais, c’est trop compliqué. Et Keziah est rentré à Londres. »

La suite est connue, avec les succès mondiaux des albums blufunk de Keziah Jones et le parcours musical riche de Philippe Cohen Solal au sein de Gotan Project et des projets d’une rare qualité musicale comme les Moonshine Sessions (2007) ou le plus récent, sublime et onirique album Outsider avec Mike Lindsay (2021).

Une joie et un honneur pour Tout Foutre On Air, d’être les témoins en avant-première du premier disque issu de la collaboration directe de ces deux musiciens majeurs. Class of 89, enfin !

