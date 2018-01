TFOA reçoit Judah Warsky (AVANT/APRÈS)

Ce mercredi 24 Février, on reçoit Judah Warsky à l’occasion de la sortie de AVANT/APRÈS, son nouvel album chez Pan European Recording. Un disque subtil, introspectif, au juste déséquilibre. On a adoré la puissance de certains titres, tels que l’euphorique « Je m’en souviendrai jusqu’à la fin de ma life » et le sublime « Apporte moi l’oubli ». On adore cet album qui finalement, ne parle que du pendant

Au menu :

une playlist cousue main avec deux belles avant-première d’ Alice Lewis et de Voyou.

et de une interview et carte blanche de Judah Warsky

un live sans le studio de Radio Campus Paris!

***

C’est la playlist du marché de Tout Foutre On Air!

C’est ce mercredi 15 décembre de 21:00 pour 1h30 de #musiquedufutur