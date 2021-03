Ce mercredi 17 mars Tout Foutre On Air reçoit Fantomes, venus dans le studio de Radio Campus Paris nous présenter leur premier album It’s OK sorti le 26 février 2021 chez Pan European Recording Au menu, une heure et quart pour vous faire découvrir un jeune duo rock parmi les plus stimulants de la scène française : playlist de nos nouveautés préférées du moment, interview pop & head banging, et carte blanche! Bonne écoute à tous et HEUREUX de vous retrouver enfin!

« It’s OK », premier album de Fantômes

Fantômes est né rencontre de Paul et Mus derrière le bar de la Mécanique Ondulatoire comme ils aiment le rappeler :« On était comme des fantômes, à servir des verres, on se sentait invisibles. On a commencé à écrire pour sortir d’une routine monotone et quand on a fait ce premier concert à La Méca on jouait tellement fort…comme pour se venger sur nos instruments de pas avoir la vie dont on rêvait quand on était des kids »

Grâce à des guitares puissantes et une atmosphère inspirée des années 90, Fantômes nous délivre un premier album rock régressif mais parfaitement authentique, à contre courant des codes dominants actuels. Des morceaux super efficaces certes, mais surtout très bien écrits comme le dévoilait déjà leur 1er EP remarqué en 2018. Ils nous y racontent leurs amours, les amitiés passées ou encore la perte de proche, avec une nostalgie mêlée d’humour qui rendrait toutes les douleurs supportables. Une très grande réussite. And it’s way more than just OK.

Fantômes en concert le 18 novembre 2021 à la Maroquinerie

plus d’infos juste ici !

***

C’est Tout Foutre On Air avec Fantômes.

C’est ce mercredi 17 mars de 21:00 à 22:15.

C’est une heure et demie de musique et d’interview !

