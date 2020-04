TFOA reçoit CHASSOL – nouvel album Ludi.

Mercredi 13 mars 2020, nous recevions de nouveau avec joie CHASSOL cinq après « Big Sun« , à l’occasion de la sortie de son film-album « Ludi » (Tricatel). Ce nouvel opus dédié comme son nom l’indique à la thématique du jeu est une oeuvre magnifique, aussi accessible que joyeuse, érudite que poétique. Au programme de l’émission : une playlist TFOA cousue main pour Christophe Chassol, une interview pour découvrir avec lui les subtilités de ce nouvel album et enfin un live dans le studio de Radio Campus Paris. Bonne écoute à tous, et À TRÈS VITE!

Chassol, l’harmonie française



Christophe Chassol est sans doute l’un des musiciens français les plus passionnants de notre époque. Pianiste, compositeur, arrangeur, sa carrière internationale l’a emmené enregistrer des claviers pour Solange et Frank Ocean, fréquenter les plus grands comme Philipp Glass dont il raconte er partage la musique avec talent sur les ondes françaises, écrire des musiques de films. Il est aussi bien sur connu pour mettre en musique le discours, comme celui par exemple de Jean-Claude Casadesus, le grand chef d’orchestre français parmi de nombreuses autres activités.

Chassol est un artiste complet, qui pour son oeuvre personnelle décline depuis quatre albums un concept passionnant : harmoniser le réel. Son principe est connu, qui consiste à enregistrer des images et des sons puis les mettre en musique de retour au studio. Trouver la mélodie intrinsèque d’un discours et l’harmoniser au piano. Sentir la rythmique du chant des oiseaux. Mettre en lumière la beauté d’un chant traditionnel, le recouper et le boucler pour en faire une oeuvre neuve. Ce travail de ciselage sonore et musical est accompagné d’une oeuvre picturale : le film synchronisé a pour bande originale la musique même du réel à l’image, une sorte d’« hyperscore« .



Ludi: voyez comme on joue.

Après nous avoir emmené ces dernières années en Inde avec « Indiamore« en 2013 et en Martinique avec l’immense « Big Sun » en 2015″, Chassol revient avec « Ludi », son oeuvre la plus aboutie, toujours chez Tricatel la passionnante maison de Mr. Burgalat. Au départ, l’envie d’adapter le fascinant « Jeu des perles de verre » d’Hermann Hesse, en images et en musiques. Le risque était bien sur d’en faire une adaptation opaque et savante, provoquant l’effet inverse du but même du jeu : jouir et apprendre. Dans le Ludi, le jeu est décliné selon quatre catégories : le hasard, le vertige, le masque et la compétition. Christophe Chassol nous y fait voyager entre la banlieue parisienne et Tokyo, d’une cour de récréation dont les jeux enfantins sont si beaux, à la joie collective d’un playground de basket entre amis (« Camarades » est un sommet de l’album), en passant par les salles d’arcades nippones ou même les pics d’adrénaline d’un parc d’attraction. Le jeu est partout à l’image, et partout, CHASSOl sait en extraire la poésie.

Ce travail de mise en musique du réel n’a jamais été aussi fin, aussi poussé. La mélodie émise par les rythmes eux-mêmes, comme les notes d’un clappement de mains, est parfois harmonisée, rappelant l’épique Carnaval de Big Sun. Chaque nouvelle écoute de l’album révèle des micros-systèmes synchronisés qu’on avait pas entendus la première fois. La mise en musique interprétée par les claviers de CHASSOL et la batterie de Mathieu Edward est magnifique comme toujours. Mais l’oeuvre est collective et d’autres interprètes vocaux et artistes de talent comme la grande Ala.ni, Alice Lewis, Alice Orpheus, Carine Chassol, Thomas de Pourquerol, mettent en abîme le discours. Le travail de mise en scène visuelle est plus poussé que jamais. L’ensemble devient souvent vertigineux de beauté.

Une ôde jubilatoire à la joie d’être ensemble.

Comme tout bon joueur, Christophe Chassol maitrise parfaitement les règles du jeu, sa grammaire rythmique et son vocabulaire mélodique reconnaissable entre tous, pour mieux s’en délivrer. Jouer avec le jeu lui-même, comme dans le magnifique « Jeu de la phrase« . Si chaque mesure de ce double-album sonne comme du CHASSOL, la plus grande réussite de Ludi est de ne jamais tourner à la démonstration. À chaque moment, le cadre ne reste qu’un support. On est avant tout porté par la joie d’être en vie, de partager, d’apprendre. Des valeurs universelles qu’on a rarement eu autant envie de partager.

Merci pour cette beauté.

Tout Foutre On Air avec CHASSOL, nouvel album LUDI

Mercredi 13 mars 2020 de 21:00 à 22:30.

Une heure et demie de musique, d’interview et de live!