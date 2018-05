Têtes de Vainqueurs – La dernière de la saison // 18.05.2018

Dernière émission de la saison, au programme de la RIGOLADE autour du sport avec toute l’équipe de Têtes de Vainqueurs.

A commencer par le Thomas Meunier de l’émission. Il clame haut et fort son amour du PSG et pourtant.. Il like sur les réseaux sociaux tout ce qui se rapproche de près ou de loin à l’Olympique de Marseille.. Ce soir Anthony nous parle de Mohamed Salah, attaquant de Liverpool.

C’est un peu le dimitri Payet de Radio Campus Paris.. Il a quitté la radio au sommet pour tenter d’autres aventures mais finalement il revient dans son club de cœur.. Francois joue les Carole Rousseau ce soir pour le grand Quiz des Têtes de Vainqueurs.

Elles ont voulu courser les pompiers de Paris dans les parcs et jardins de la capitale pour faire un reportage.. Documents inédit que vous n’entendrez jamais puisqu’elle n’ont pas trouvé les soldats du feu.. Elodie et Philippine commentent les sportifs du dimanche.

Elodie nous propose également sa chronique culture et sport, les marionnettes peuvent être apparentées à du sport selon elle.. Saura-t-elle vous convaincre ?

Il est tout aussi fainéant pour aller que courir que pour écrire ses chroniques.. Alors ce soir ce sera un Quizz.. Le docteur Gossip, Guillaume nous propose ses meilleures questions et phobies.

Son seul défaut supporter Lyon et véritable adjoint de cette émission Erwan nous parle musique ce soir et revient sur les concerts de la mi-temps du Super-Bowl.

Un souvenir au programme également.. Celui de 98 Outre.. La création de Radio Campus Paris.. C’est l’année de la victoire de la France à la coupe du Monde..

Et un Blind Test musique de film, séries, dessins animés et émissions pour terminer..

A l’an prochain !

Les Têtes de Vainqueurs

Présentation : Thibaud Texeire // Chroniques : Erwan Duchateau – Elodie Hervier – Philippe Renon – Anthony Lebbos – Guillaume Goncalves – François Leroy // Réalisation : Rémy Dussart