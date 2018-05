Têtes de Vainqueurs – Dopage des sportifs // 20.04.2018

Ce soir Têtes de Vainqueurs vous entraîne sur le terrain du dopage.

Vous pensez au cyclisme ou à athlétisme et pourtant, le dopage touche de nombreux sport qu’il soient professionnels ou amateurs, c’est ce que nous explique notre invité Christophe Brissoneau, Professeur à l’université Paris-Descartes et chercheur au CNRS. La compétitivité justifie-t-elle le dopage ? comment progresser quand l’effort ne suffit plus ? Notre invité alimente la réflexion sur ce que le dopage a fait au sport.

Docteur Gossip, Guillaume, est avec nous pour sa traditionnelle chronique santé.

Les Têtes de Vainqueurs

Présentation : Thibaud Texeire // Co-Interview : Erwan Duchateau // Chroniques : Guillaume Goncalves // Réalisation : Rémy Dussart