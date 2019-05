Tes cliques et tes claques : Stan au Bénin // 22.05

Le Bénin de Stan

Ce mois-ci, on part au Bénin, ce petit pays d’Afrique de l’Ouest baptisé jusqu’en 1974 “Dahomey”. Coincé entre le Togo, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria, ce territoire de 11 millions d’habitants est réputé pour ses lacs et ses lagunes ainsi que pour sa culture « vodoun ». Et c’est la destination coup de coeur de Stan qui revient tout juste d’un long road-trip sur le continent africain pendant lequel lui et son amie ont visité la Côte d’Ivoire, le Togo, le Bénin, le Ghana, l’Ouganda, le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie.

Entre janvier et février 2019, Stan et sa copine Marion (invitée de l’épisode consacré au Kirghizstan, lors de la première saison) ont en effet posé leurs sacs à dos à Ouidah, Cotonou (capitale économique), Porto Novo (capitale politique), Abomey (ancienne capitale) et au Nord à Dassa Zoume, le village aux 41 collines et aux Chutes de Kota. Ils ont d’ailleurs eu la chance d’assister au festival vaudou de Cotonou, qui a lieu chaque année le 10 janvier.

Stan partage avec nous les délicieux plats auxquels il a goûté sur place : l’ablo, une pâte de riz qui s’accompagne de poisson ; l’akassa, une pâte de maïs servi avec du porc grillé ou encore le gari, de la semoule de manioc, sans oublier la Béninoise, une bière à base de maïs qui est, d’après Stan « le sponsor officiel ». Une autre boisson typique : le sodabi, un alcool obtenu à base de palme.

On s’intéresse à la mémoire de l’esclavage puisque c’est depuis Ouidah que de nombreux captifs noirs ont été déportés aux XVIIe et XVIIIe siècle. On évoque également le culte « vaudou » et ses divinités puisque cette croyance animiste est la principale religion au Bénin devant le christianisme et l’islam. Enfin, on parle aussi du regard que portent aujourd’hui les Béninois sur la colonisation française du pays devenu indépendant en 1960.

En fin d’émission, Stan nous donne un rapide aperçu du symbolisme des différents tissus en wax qu’il a d’ailleurs rapportés en nombre de son périple.

Programmation musicale :

« Café » de Franco et TP OK Jazz de Franco et TP OK Jazz