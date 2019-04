Tes cliques et tes claques : Sarah en Roumanie // 01.04

La Roumanie de Sarah

Et non, ceci n’est pas un poisson d’avril ! Ce mois-ci, on part bien en Roumanie avec Sarah qui a véritablement adopté ce pays d’Europe de l’Est (à moins que ce ne soit l’inverse !). On vous fait donc découvrir ce territoire de 19,7 millions d’habitants, structuré par les Carpates, le Danube et la mer Noire. Un territoire trop souvent méconnu qui mérite pourtant le détour, en témoignent les nombreux sites inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco, comme le delta du Danube, les monastères de Moldavie ou les églises fortifiées de Transylvanie, pour ne citer que ceux-là !

Sarah ne compte plus ses séjours en Roumanie… Elle a dû y aller une quinzaine de fois : une fois en 2010, puis très régulièrement depuis 2014. Au cours de ses différents séjours, elle a été à Bucarest et en Transylvanie à Cluj, Brasov, Sighisoara, Sibiu, Rasnov, Bran, Viscri, Sinaia. Elle s’est aussi rendue dans la région du delta Danube et dans celle du Maramures (où l’on trouve le cimetière joyeux de Săpânța !).

Généralement, quand Sarah débarque en Roumanie, elle ne s’attarde pas à Bucarest, la capitale du pays qu’elle ne supporte pas, et part se réfugier à la campagne. En effet, ce qu’elle aime avant tout en Roumanie, ce sont les espaces naturels. D’ailleurs, Sarah a appris le roumain en faisant de la randonnée avec son professeur de langue ! Elle profite de l’émission pour nous faire entendre quelques mots de roumain!

En Roumanie, les ingrédients de base de la nourriture sont le porc, la pomme de terre, la crème, la mămăliga – une sorte de polenta – et le chou. Quitter la Roumanie est à chaque fois un crève-coeur pour Sarah, alors pour se consoler, elle glisse dans ses bagages un fromage contenu dans une vessie de vache dont elle raffole et de la ţuică (eau de vie).

En fin d’émission, on évoque aussi le passé communiste du pays qui a été dirigé jusqu’en 1989 par le dictateur Nicolae Ceaușescu et la situation actuelle des Roms, largement stigmatisés par les Roumains. Bref, vous apprendrez plein de choses sur la Roumanie, loin des idées reçues!

Programmation musicale :

« Pana cand nu te iubeam » de Maria Tanase de Maria Tanase

« Rabdă Inimă » de Subcarpați de Subcarpați