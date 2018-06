Tes cliques et tes claques : Maria au Honduras // 25.06

Le Honduras de Maria



Pour cette dernière émission de la saison 2017-2018, Tes cliques et tes claques vous emmène au Honduras où Maria a séjourné une petite semaine dans le cadre d’un road-trip avec une amie en Amérique Centrale. Après être passées par le Guatemala, elles se sont rendues à Copan, avant de prendre la direction de la Ceiba. De là, elles ont rejoint l’île de Roatan, pour finir avec San Pedro Sula.



bananes plantains dont Maria raffole !

Après avoir cherché désespérément un restaurant hondurien à Paris, Maria et moi avons décidé de nous donner rendez-vous chez Bululu Arepera , un restaurant de spécialités vénézuéliennes, et par extension d’Amérique centrale. On déguste des arepas, des petits pains garnis de viande, d’haricots noirs et autres légumes, sans oublier lesdont Maria raffole !



Maria nous parle de l’américanisation du Honduras. Cela se ressent dans les types de restaurants (et dans les prix !) que l’on trouve sur place et dans la musique que les gens écoutent là-bas, et même dans la langue pratiquée puisque dans certains endroits, on ne parle plus qu’anglais !

En tout cas, pour avoir visité d’autres pays d’Amérique centrale, Maria a vraiment aimé l’ambiance du Honduras, l’influence afro-caribéenne à travers notamment la population garifuna et l’accueil des habitants qui cherchent à donner une image positive à leur pays gangréné par les maras et la corruption.



Japon avec la carte postale sonore d’Antoine et Florian de Douze regards du monde. Déguisés, ils ont décidé de nous faire partager leur séance de Mario Kart grandeur nature en plein Tokyo. En fin d’émission, on change de continent ! Direction leavec la carte postale sonore d’Antoine et Florian de. Déguisés, ils ont décidé de nous faire partager leur séance degrandeur nature en plein Tokyo.

