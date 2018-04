Tes cliques et tes claques : Camille au Népal // 30.04

Le Népal de Camille

En février dernier, Camille s’est rendue au Népal pour célébrer le mariage de son amie népalaise Unnati. A l’issue des festivités, elle en a profité pour voyager à travers le pays. Après un trek de 4 jours dans le Langtang entre Dunshe et le lac de Gosaikunda, elle a sillonné la vallée de Kathmandou (Kirtipur, Dakshintkali, Patan, Bhaktapur) avant de regagner le parc national de Bardia, où, à son grand regret, elle n’a pas vu de tigre. Snif ! Elle a terminé son voyage par Lumbini, la ville de naissance de Bouddha.

De retour à Paris, je retrouve Camille dans le restaurant de spécialités népalaises Nirvana Dream . Ensemble, on goûte aux deux grands plats nationaux : le, un thali végétarien d’influence indienne, et les, des raviolis d’influence tibétaine. Camille me fait aussi goûter la bière Nepal Ice. Ce n’est pas l’Evrest, la bière qu’elle a bu au Népal, mais ça lui rappelle quand même de bons souvenirs de voyage.



Après la fin de la guerre civile en 2006 et malgré le séisme de 2015, le pays se reconstruit petit à petit et le tourisme se développe doucement. Outre les amateurs de trekking, Camille a d’ailleurs croisé de nombreux « baba cool en dreadlocks », sans doute en voyage spirituel.

Enfin, Camille s’est régalée car au Népal, on trouve une grande variété d’artisanat, l’occasion de ramener plein de petits cadeaux : des écharpes, des drapeaux de prières bouddhistes, des bols de prière, des marionnettes, des masques, des bijoux etc.



