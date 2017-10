TAMA – Grand colloque festival altérant la dramatique du TINA

AMPHI BUFFON

9h-9h30 Accueil

9h30-10h30 Qu’est-ce qu’une alternative ?

Introduction et présentation des trois journées par l’Archipel des devenirs

Modérateur : Anders Fjeld

10h30-11h30 D’autres manières d’exprimer (écritures numérique, visuelle, littéraire)

Modérateur : Manuel Cervera-Marzal

Youtuber autrement, ça décale ?

par Usul (Youtuber)



par Usul (Youtuber) Un logiciel de création littéraire ?

par David Meulemans (éditeur, les Forges de Vulcain)

12h-14h In the name of Sun Ra

Pause déjeuner* et vernissage de l’installation in situ In the name of Sun Ra de Jephthé Carmil (artiste et Archipel des devenirs)

Hall des Grands Moulins. Gratuit sur réservation. Plus d’infos et inscription : Vernissage de l’installation In the name of Sun Ra

14h-17h45 Exilés : hospitalité, mode d’accueil

Modérateurs : Camille Louis & Étienne Tassin

Subjectivités en devenir et lien social dans la ville

par Elise Pestre (CRPMS, Université Paris Diderot)



par Elise Pestre (CRPMS, Université Paris Diderot) Fabriquer un monde commun aux exilés et aux citadins ?

par Camille Louis (philosophe et dramaturge) en collaboration avec le collectif kom.post, des étudiants de Paris 7 et des Calaisiens solidaires



par Camille Louis (philosophe et dramaturge) en collaboration avec le collectif kom.post, des étudiants de Paris 7 et des Calaisiens solidaires Tout autour. Une oeuvre commune. Manifeste pour la création d’une 36001ème commune de France

par Sébastien Thiery (PEROU)



par Sébastien Thiery (PEROU) Y a-t-il des alternatives aux situations extrêmes ?

par Claudia Girola (LCSP, Université Paris Diderot)



par Claudia Girola (LCSP, Université Paris Diderot) Abriter, loger, installer… et après ?

par Cyrille Hanappe & Olivier Leclercq (architectes)



par Cyrille Hanappe & Olivier Leclercq (architectes) Que faudrait-il pour que les exilés puissent être accueillis à l’université ?

par Paul Schor (LARCA, Université Paris Diderot)

18h-19h30 Le Théâtre des exils

Lecture de scènes de la pièce “Tout se joue à l’audience”

de Maren Saxit (pseudonyme de Marie Caroline Saglio-Yatzimirsky — CESSMA, INALCO — et sa co-plume) par Aurélie Ruby (Compagnie du Pas suivant)

Amphi Buffon. Gratuit sur réservation. Plus d’infos et inscription : Le Théâtre des exils

JEUDI 19 OCTOBRE