Summer Cuts ! // 07.06.22

La dernière de la saison, à écouter et réécouter en boucle durant tout l’été !

Tracklist:

Paper Chase – Lemon Pie (FULL edit)

Kendrick Lamar – Father Time / We cry together

Jam & P-Dox – 1234

Nostal – Rimes en I

Lyricalchimie – Le carré des bermudes / Les 37 fantastiques

Souffrance – Café

DOMi & JD Beck – Madvillainy Tribute

Daniel Son – Relentless

Joey Purp – Godpody part 2 feat RZA

Strange Fruit project – Get live feat Erykah Badu

L’orange X Namir Blade – Imaginary Everything / Lyra / Point to Point / Gassed up

Danger Doom – Crosshairs / Old school

Luna 8 – Canto de Ossanha

Fungi – Tendre Jeudi part 1

Theo Croker – Soul Call_Vibrate / Just be (prelude) / The Right Time