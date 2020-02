Strip Sismique : Festival SPIN OFF et le Collectif des Hiboux // 26.01.20

Ce glorieux dimanche 26 de janvier, le Festival SPIN OFF, soit, le OFF du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, sera notre point de passage. Celui-ci met un point d’honneur à préserver l’urgence des possibilités, des créations, échanges, ainsi que de la micro-édition dans un contexte alternatif. C’est alors que nous y rencontrerons les membres du Collectif les Hiboux, l’association organisatrice du Festival SPIN OFF, qui évoquera pour nous et pour vous celui-ci.

Mais aussi, en chroniques, nous parlerons des œuvres:

– Le Nouveau Président, par Yann Rambaud, paru en juin 2019 aux Éditions Pataquès

– Toujours tout foutre en l’air, le roman graphique et autobiographique de Moa Romanova, flirtant dangereusement avec une culture underground insolente et teintant des œuvres plus classiques, paru en août 2019 aux Éditions Revival.

L’émission a été préparée et présentée par Camilla Pizzichillo, avec la complicité de Julia Legrand ainsi que de Pierre Paul Seince et réalisée par Michel Carton.