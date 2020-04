Strip Sismique : En confinement avec Juliette Bensimon Marchina // 19.04.2020

Album-grimoire, beau livre-objet, dans lequel nous cheminons à travers le grand désert d’Asmal, nous y rencontrons bêtes, esprits, monstres, humaines et humains qui tous se frôlent. Le temps de l’équilibre entre ces entités semble rompu, mais une figure s’y répand, constante, et veille : Alma. Cette figure et ses échos (tantôt gamine, femme qui puise, chasseresse, reine, conteuse, répudiée, etc.) permettent de vagabonder dans un folklore imaginé par Tarmasz. Avec ces figures, c’est celle d’une féminité, tantôt errante, ou de pouvoir, teintés de nuances de gris et de rouge, aux formes quasi iconiques.

Le Meilleur dessinateur de tous les temps, de Chariospirale, Éditions Même pas mal, Novembre 2019. Bande dessinée autobiographique, nous suivons le but de notre personnage : devenir le meilleur dessinateur de tout les temps. Mais le chemin n’est pas des moindre et l’entrainement commence. Il faudra aiguiser ses compétences telles des armes, virevolter et occire les obstacles du monde l’édition dessinée. Un destin, ça se travaille. Un lien avec le monde actuel ? Oui, mais cette histoire est déjantée, et propose un dessin out of space, drôle et fulgurant. Accrochez vous, l’entrainement, ça sera aussi le votre ! Plus sur Chariospirale, voir : son Tumblr fait tantôt de planches et de dessins

son Instagram fait de dessins plutôt que de planches

son Twitter

sur Twitch où approcher Chariospirale par le gaming et suivre son « Cours gratuit sur les arts interdits du dessin et autres maléfices ».