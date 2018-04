Street-Film | Le 29.04.18 au Point Éphémère

@ANIMALZ – PARIS – 21.04.18

BIGGEST FRENCH BASS MUSIC EVENT

22 ARTISTS x 10 HOURS OF BASS MUSIC

▬▬▬▬▬▬▬▬ TICKETS ▬▬▬▬▬▬▬▬

REGULAR > http://bit.ly/2ofiUpq

VERY EARLY : SOLD OUT !!!

EARLY : SOLD OUT !!

▬▬▬▬▬▬▬▬ CONCOURS ▬▬▬▬▬▬▬▬

Radio Campus Paris vous fait gagner vos places ! Pour tenter votre chances, envoyez un mail à concours@radiocampusparis.org



▬▬▬▬▬▬▬▬▬ LINE UP ▬▬▬▬▬▬▬▬

In alphabetical order

BORGORE (IL)

FB: https://www.facebook.com/ Borgore/

SC: https://soundcloud.com/ borgore

CAMO & KROOKED (AT)

FB: https://www.facebook.com/ CamoKrooked/

SC: https://soundcloud.com/ camokrooked

DOWNLINK (CAN)

FB: https://www.facebook.com/ downlink/

SC: https://soundcloud.com/ downlink

ED RUSH (UK)

FB: https://www.facebook.com/ edrushofficial/

SC: https://soundcloud.com/ edrush

x

OPTICAL (UK)

FB: https://www.facebook.com/ deejayoptical/

SC: https://soundcloud.com/ deejayoptical

w/ RYME TYME (UK)

FB : https://www.facebook.com/ rymetyme/

MEGALODON (US)

FB: https://www.facebook.com/ MegalodonDub/

SC: https://soundcloud.com/ megalodon

x

MIDNIGHT TYRANNOSAURUS (US)

FB: https://www.facebook.com/ MidnightTyrannosaurus/

SC: https://soundcloud.com/ midnightasaurus

In alphabetical order

A.M.C (UK)

FB: https://www.facebook.com/ DJAMC/

SC: https://soundcloud.com/ a-m-c

&

TURNO (UK)

FB: https://www.facebook.com/ djturno/

SC: https://soundcloud.com/ turnodj

AGRESSOR BUNX (UA)

FB: https://www.facebook.com/ agressorbunxmusic/

SC: https://soundcloud.com/ agressorbunx

x

PYTHIUS (NL)

FB: https://www.facebook.com/ Pythius/

SC: https://soundcloud.com/ pythius

Four Horsemen Tour World Premiere w/

IVORY (FR)

FB: https://www.facebook.com/ ivorydubz/

SC: https://soundcloud.com/ ivorydubz

x

ECRAZE (FR)

FB: https://www.facebook.com/ ecrazemusic/

SC: https://soundcloud.com/ ecrazemusic

x

GRAPHYT (FR)

FB: https://www.facebook.com/ graphytdubstep/

SC: https://soundcloud.com/ graphytdubstep

x

SAMPLIFIRE (FR)

FB: https://www.facebook.com/ SampliFire/

SC: https://soundcloud.com/ samplifire

SOLTAN (World Premiere)

FB: https://www.facebook.com/ SoltanOfficial/

SC: https://soundcloud.com/ soltanmusic

In alphabetical order

COOKERZ CREW (FR)

FB : https://www.facebook.com/ Cookerz-Crew-67240632957086 1/

SC : https://soundcloud.com/ thecookerz

w/

ANSWER D (FR)

FB: https://www.facebook.com/ answerd/

SC: https://soundcloud.com/ answerd_dubz

x

NACHA (FR)

FB: https://www.facebook.com/ nachasounds/

SC: https://soundcloud.com/ nacha_dubstep

x

PLAYFULL (FR)

FB: https://www.facebook.com/ Playfull.WLR/

SC: https://soundcloud.com/ playfull-wlr

x

JIQZY (FR)

FB: https://www.facebook.com/ jiqzy/

SC: https://soundcloud.com/ jiqzy

—-

[FRENCH]

Irrévérencieux et retentissant. Deux maîtres mots qui font que ce projet dantesque et sauvage entre désormais dans sa cinquième année.

Paris. Une capitale apprivoisée qui peut désormais se vanter d’abriter une communauté muée en véritable famille avec ses propres codes, ses propres règles.

22 artistes après plus d’une centaine d’autres. Chapitres d’une légende en constante mutation en quête de vibrations bestiales.

10 heures. Voyage hors du temps que l’on voudrait sans fin rassemblant des milliers d’âmes avec le frisson pour seule horizon.

Vous, enfin. Mouvement sans limite à l’origine de tout – finalement réunis dans cette jungle sauvage où la seul issue est de faire ressortir votre côté ANIMALZ !

WELCOME TO YOUR PARTY !!

#ANIMALZ2018 #PARIS #WEAREANIMALZ #INSUBWETRUST

[ENGLISH]

Irreverent and loud. Two key words that make this project as whimsical and wild as never before.

Paris. A tamed capital that can now claim that it’s sheltering a community transformed into a real family with its own codes, its own rules.

22 artists after more than a hundred others. Chapters of a constantly changing legend in search of bestial vibrations.

Ten hours. A travel out of time that we would like never ending and which gather thousands of souls with the thrill of the wilderness.

You, indeed. Limitless movements at the origin of everything – finally reunited in this wild jungle where the only way out is to bring out your ANIMALZ side !

WELCOME TO YOUR PARTY!!

#ANIMALZ2018 #PARIS #WEAREANIMALZ #INSUBWETRUST

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ OFFICIAL ANIMALZ BUS ▬▬▬▬▬▬▬▬

Event > http://bit.ly/2GNWMcV

Tickets (bus uniquement) > http://bit.ly/2Co7vMK

[FR]

Pour la toute première fois, prenez place à bord des bus officiels ANIMALZ direction Paris !! Voyagez avec vos potes ainsi que toute la communauté Bass Music dans une ambiance de folie garantie du début à la fin.

Un trajet sur mesure pour vous déposer aux portes de la plus grosse soirée Bass Music de France ! Embarquez au départ des villes de Lyon, Strasbourg, Toulouse, Rotterdam, Anvers & Bruxelles !!!

[ENG]

For the very first time, take a seat aboard the official buses ANIMALZ toward Paris !! Travel with your buddies as well as all the whole Bass Music community in an atmosphere of guaranteed madness from the beginning to the end.

A custom-made route to bring you right to the doors of the biggest french bass music party ! Embark from the cities of Lyon, Strasbourg, Toulouse, Rotterdam, Antwerp, Brussels !!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES / INFOS ▬▬▬▬▬▬▬▬

Le Dock Pullman – Bâtiment 137

137 Avenue des Magasins Généraux – 93210 Aubervilliers

Métro ligne 12 (Front Populaire)

Time : 21h00 > 07h00

Vestiaire / Locker : 2€ par article

Food Truck dispo sur site / available at the venue

Entrée interdite aux mineurs (une pièce d’identité sera exigée à l’entrée)

Entrée refusée en cas d’état d’ébriété ou de comportement agressif.

Age restriction : 18+

Entry may be refused for people under the influence of substance abuse & violent behavior.