Starting Block – Quarantine Sonic Squad // 06.04.21

Starting Block est le magazine de l’émergence musicale du réseau Radio Campus France. Tous les mardis, découvrez un nouveau talent ou une initiative musicale de l’Hexagone.

Cette semaine, Radio Campus Paris rencontre Tim Karbon du Quarantine Sonic Squad et Pierre Poirier du Bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants qui nous parlent du deuxième album collectif et solidaire du QSS, Lockdown Combat.

Vous pouvez trouver Lockdown Combat sur la page Bandcamp du Quarantine Sonic Squad. L’interview intégrale est disponible par ici.