Ce mois-ci émission spéciale en hommage au regretté MC/producteur Daniel Dumile aka MF DOOM avec le mix spécial concocté par Ugly Mac Beer!

Ci-dessous la cover de l’album MM…FOOD revue par l’artiste @catchphrasejones suivie de quelques graffitis tribute… Bonne écoute de ce mix, MF DOOM YOU WILL BE MISSED !