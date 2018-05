Spéciale Journée de l’Europe avec Touteleurope.eu ! – 09/05/18

La déclaration Schuman du 9 mai 1950 marque le véritable point de départ de la construction européenne. Depuis, le 9 mai est devenu la « Journée de l’Europe » et est fêté dans tous les pays européens. 68 ans plus tard, où en est le projet européen ? Nous en discuterons ensemble le mercredi 9 mai à partir de 19h dans une Matinale spéciale en partenariat avec le site Toute l’Europe !

En première partie, Isaure Magnien, rédactrice à Toute l’Europe, fera le point sur l’état du projet européen. Approfondissement et élargissements de l’Union européenne, émergence de partis europhobes, Brexit, volonté de se rapprocher des citoyens à travers les Consultations citoyennes sur l’Europe. Isaure Magnien nous dressera un tableau général de la situation.

En deuxième partie, nous poserons toutes nos (et vos) questions sur le désintérêt des jeunes vis-à-vis de l’Europe à Isaure Magnien et Hervé Moritz, Président des Jeunes Européens France. Abstention, désintérêt ou rejet de l’Europe, découvrons l’analyse d’une association engagée qui va sur le terrain pour parler d’Europe aux jeunes – et moins jeunes.