Spéciale créativité confinée // 18.05.2020

Ce lundi 18 mai 2020, nous avons eu le plaisir d’interviewer non pas un, ni deux, ni trois mais bien cinq artistes qui ont su s’adapter et rester créatifs pendant le confinement. Nous avons donné la parole à Chloé De Broca pour nous parler des activités du Théâtre du Roi de Coeur (TROC), à Romain Fransisco comédien et co-auteur avec Pauline Cassan et Philipe de Monts des « TOUCHY », Manon Gilbert qui nous parlera de la naissance son avatar « P’tite Gueule« , Valentin Vander qui nous expliquera tout des Symphonies Confinées, et Clara Domingo pour nous parler du Tatou théâtre, de Conté Partagé en vidéo et de ses autres projets.

Une émission présentée et préparée par Antoine Deklerck avec la complicité de Camilla Pizzichillo et réalisée par Théo Albaric.