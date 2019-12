Soutien aux mouvements sociaux du 05.12.2019

Le tissu culturel et artistique dans lequel s’inscrit Radio Campus Paris est touché depuis une dizaine d’années par une obligation de pauvreté

humiliante et contre-productive. Les structures associatives, aidantes au développement des projets et des humains ont à leur tour subi de front

l’étranglement financier lors de la suppression des contrats aidés. Nous sommes aussi les observateurs réguliers de la dégradation des conditions

de travail au sein de nos institutions sociales deassurant une mission éducative ou de santé.

C’est pourquoi Radio Campus Paris soutient les mouvements sociaux du 5 décembre.

Les bénévoles de Radio Campus Paris veulent croire en la protection de tous les droits sociaux.

Notre radio associative, productrice d’émissions et porteuse de lien est aujourd’hui un endroit où

s’expriment les inquiétudes et les colères. Les colères des professionnels de la radio devant le grand gâchis en cours

à la Maison de la Radio. Les colères des acteurs de la vie culturelle, écrasés par la contrainte de justifier toutes leurs

envies esthétiques par des raisons économiques et politiques. Les colères d’un « marché du travail », d’un monde étudiant, et

de banlieues qui se sont retrouvés exclus les uns des autres, exclus d’une société qui tentait de les protéger et leur permettait de se réunir.

Le milieu associatif est un endroit privilégié pour exprimer ces colères. Radio Campus Paris est fière de les entendre et les

transmettre sur les ondes. C’est pourquoi nous exprimons notre solidarité envers les grévistes du 5 décembre et nous partageons

la pétition des grévistes de Radio France : http://chng.it/Nvktsq7nbC

Certains média annoncent tristement que Paris sera bloqué ce 5 décembre. Vous le savez, notre radio n’est pas « certains média ».

Paris manifestera ce 5 décembre, les piétons circuleront, tout comme les ondes radiophoniques. Nous maintenons nos rendez-vous avec

les auditeurs, et nous avons rendez-vous le 5 décembre au pour fêter en direct les 10 ans de notre émission quotidienne d’actualité.

« La matinale de 19h » fête son anniversaire en ce jour de grève et c’est un heureux hasard. Elle est le rendez-vous de 200 invité(e)s

par an qui tissent et décryptent la société à tous ses niveaux avec une trentaine de bénévoles qui prennent soin de cette parole et

la diffusent. Au micro, en studio, dans la rue, autour d’un verre… venez nous rencontrer, écoutez-vous les uns les autres!