Sortir de prison // Episode 2 : Une parole à soi

Le passage en prison a généralement pour conséquence d’enfermer la vie d’une personne dans un seul acte. Pour s’émanciper de cela et sortir de prison, la parole vient redéfinir les femmes dans leur sortie de prison et les intimités mobiles observées dans les analyses du premier épisode du documentaire Sortir de Prison.

Natacha Chetcuti-Osorovitz et Elodie Hervier ont entamé en Mars 2023 un cycle de recherche création de deux semaines de terrain à la ferme Emmaüs Beaudonne pour créer ce documentaire Sortir de Prison. La ferme encadre la sortie de prison de femmes qui viennent travailler et résider dans cet espace. Les rencontres avec les femmes et le personnel bénévole et salarié de la ferme questionnent les missions de ce lieu et les activités de la sortie de prison. La ferme permet-elle aux résidentes de s’investir dans l’affirmation d’une parole à soi ? C’est la question de ce deuxième épisode.

Nous entendons dans cet épisode les visites de la ferme permise par les résidentes, leurs réflexions au sujets de leurs relations avec les médias et les analyses qui s’en dégagent.

La réalisation a été permise par l’accueil et la contribution des équipes et résidentes de la ferme Emmaüs Baudonne que nous remercions tout particulièrement. Ce documentaire est produit par La scène de recherche de l’Ecole Normale Suppérieur Paris-Saclay, et la compagnie le feu au Lac. En partenariat avec la DRAC nouvelle Aquitaine, le département de recherche en sciences humaines et sociales de l’école Normal supérieur Paris-Saclay et Radio Campus Paris. La recherche et l’écriture de ce documentaire ont fait l’objet d’un enseignement auprès de quatre étudiant, Badis, Luc, Simon et Titouan, nous les remercions pour leur enthousiasme et leur participation à la réflexion.

Sont entendues dans cet épisode Laura, Laurence et le chant écrit par Marine, résidentes de la ferme Emmaüs Baudonne, Maria Ortego et Gabi Mouesca.

Écriture et Réalisation: Natacha Chetcuti Osorovitz & Elodie Hervier // Voix de Barbara Osorovitz // Aide à la réalisation et au montage: Emilie Maksaymous et Mickael Bernard. Remerciements à Juliette Binoche, Pascale Corrieri et Volny Fages.

Documentation et bibliographie :

Travaux parus de Natacha :

Natacha Chetcuti-Osorovitz, Femmes en prison et violences de genre. Résistances à perpétuité, Paris, La dispute, 2021

Natacha Chetcuti-Osorovitz, Sandrine Sanos (dir.), Le genre carcéral : Pouvoir disciplinaire, agentivité et expériences de la prison du XIX e au XXI e siècle [en ligne]. Gif-sur-Yvette : Éditions des maisons des sciences de l’homme associées, 2022

Natacha Chetcuti-Osorovitz est l’invitée de Charlotte Bienaimé dans le cycle d’émissions d’Un podcast à soi consacré aux femmes et aux violences :

Prisonnières et visiteuses

Des femmes violentes

Et aussi au micro de la petite Blan, podcast des poils sous les bras – Interview.

Les recherches et documents qui ont accompagné la réflexion théorique :

Braud Rosane, LOISON Marie, « Le sans-abrisme au féminin. Quand les haltes pour femmes interrogent les dispositifs d’urgence sociale », Travail, genre et sociétés, 2022/1 (n° 47), p. 131-147.

Cardi Coline, « Le contrôle social réservé aux femmes : entre prison, justice et travail social », Déviance et Société, 2007/1 (Vol. 31), p. 3-23.

Michalon Bénédicte et Zeneidi Djemila (dir.), L’expérience de l’enfermement. Camps, commissariats, prisons, Tours, PUFR, Coll. Migrations, 2021, 343 p.

Serre Delphine, « Travail social et rapport aux familles : les effets combinés et non convergents du genre et de la classe », Nouvelles Questions Féministes, 2012/2 (Vol. 31), p. 49-64.

Tourrilhes Catherine, « Du travail social à l’insertion : la fin d’un mythe », Le Sociographe, 2009/3 (n° 30), p. 40-50.

Enquête nationale commandée par la Direction Générale de la Santé et Santé publique France : La santé mentale en population carcérale sortante, une enquête nationale.

Film Mauvaises Filles réalisé par Émérance Dubas, sortie en 2022.

Podcast documentaire sur le monde carcéral :

Petite soeur, Un documentaire de Karine Le Loët & Derya Yildiz

La prison dans la peau, Un documentaire de Basil Burté & Killian Bonamy

Un podcast à soi de Charlotte Bienaimée, épisode 27, 28, 29 : sur la violence des femmes, sur les femmes en prison et sur la sortie de prison

Les pieds sur terre, 2 épisodes de Alain Lewkowicz

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/les-prisonnieres-de-la-ferme-baudonne-6619304

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/les-prisonnieres-de-la-ferme-baudonne-episode-2-3226190

Sexualité sous surveillance, 4 épisodes de Sarah Duchêne Paul-Louis Godier Lisa Guilmot Elise Leloup Céline Thérer

Les documents et œuvres qui ont accompagné la création documentaire :

Demanze Laurent, Un nouvel âge de l’enquête, 2019, Paris, Editions Corti.

Claire Isabelle, « Faire du terrain en féministe », Actes de la recherche en sciences sociales, 2016/3 (N° 213)

Emission de Radio Grenouille sur la création/recherche

http://www.radiogrenouille.com/actualites-2/eh-bien-cherchez-maintenant/

Table ronde sur l’enquête dans la création/recherche

https://umr5600.cnrs.fr/fr/2022/07/02/podcast-lenquete-dans-la-recherche-creation/

Sur notre venue à la ferme, interview de Natacha Chetcuti-Osorovitz pour Média Bask

Découvrir plus de podcast documentaire de création..

Magma Matters, Clarice Calvo-Pinsolle Léa Roger, sur l’endométriose

Dans la rue, documentaire de Kaye Mortley