Récréation Sonore : Antoine Bellanger – L’Album qui sauvera le Monde V1 // 30/10/2022

« L’Album qui sauvera le Monde V1 : Le Jardin Perdu »… Ce sont 12 morceaux, tantôt chansons, tantôt constructions sonores, incluant des sons, des bruits et du « Field Recording »

Le premier fil rouge de l’album, c’est le Walkman à cassettes enregistreur acheté par Antoine chez Emmaüs, « le meilleur magasin de hi-fi du monde ». Sur des cassettes recyclées, mille fois enregistrées-effacées-réenregistrées, Antoine a passé des mois à tout capturer, les gens, le temps, les choses… et le bruit du moteur !

Une seule note de musique

Le second fil rouge de l’album, c’est un ocarina fabriqué spécialement pour l’occasion, un gros ocarina – pour descendre dans les graves – qui a malheureusement explosé à la cuisson (1200 degrés, tout de même !). Heureusement, Antoine en avait enregistré une note avant son passage au four et c’est sur cette note unique qu’il a fait tout l’album. L’ocarina colore tout « L’Album qui sauvera le Monde V1 : le Jardin Perdu » et ses notes mélancoliques et mouillées évoquent une longue promenade dans des collines brumeuses et humides, en automne, pourquoi pas du côté de Sare, dans les Pyrénées Atlantiques, là où vit et travaille Antoine Bellanger.

Vous trouverez plus d’infos sur le site d’Antoine, et notamment un accès vers son Bandcamp, où vous retrouverez toutes ses oeuvres.

Enfin, les amateurs d’expérimentations à l’orgue pourront aller visiter le site de Kali Malone, organiste américaine qu’évoque Antoine : ils y découvriront une musique de “drones”, longues plages monoton agitées de microvariations, tout à fait étrange !

Je vous retrouve le 27 novembre à 19 h sur Radio Campus Paris.

Cette émission a été produite par François Bordonneau.