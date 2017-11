Sonates : la révolution russe // 19.11.2017

Sonates est l’émission de musique classique de Radio Campus Paris. Notre quatrième émission, diffusée le dimanche 19 novembre, est consacrée à la révolution russe.



La révolution a profondément marqué le pays dès ses débuts, ainsi que les compositeurs, aucun n’a eu la même réaction à celle-ci. Partir ou rester ? Espoirs ou illusions ? Il n’y a pas eu de front commun et ce sont avant tout des démarches personnelles qui ont marqué la période. Pourtant la révolution a été vue par une grande partie de ces compositeurs comme un moment rempli de nouvelles perspectives. A ses débuts du moins. Car l’arrivée de Staline au pouvoir et le développement du réalisme socialiste en 1932 a bouleversé le monde des arts. Le but de cette doctrine : créer pour le peuple et glorifier le régime, ce qui donna bien souvent des compositions certes grandiloquentes mais sans saveur.

Cette dictature de la culture a profondément changé la façon de composer des musiciens russes, qui se sont retrouvés cernés par la censure. Le mot d’ordre à respecter : une musique claire, mélodieuse et qui doit surtout parler au peuple. C’est pour cela qu’a été créée l’Union des compositeurs qui visaient à évaluer toute nouvelle composition et à dire, si oui ou non, elle était conforme aux attentes du régime… C’est à ce moment-là aussi que le régime russe à qualifier la musique trop occidentale de “formaliste” car trop hermétique selon l’idéologie stalinienne. Un compositeur nommé ainsi était donc décrié et rejeté par le régime.

En 1948, le nationalisme est renforcé par l’arrivée de Jdanov , qui durcit encore plus l’idéologie du régime et dont les compositeurs vont pâtir. Mais, aussi fou que cela puisse paraître, cette période de contraintes provoque une effusion de création chez ceux qui transgresseront les règles. Reste néanmoins que la mort de Staline, en 1953 redonnera un peu de liberté aux compositeurs martyrisés.

Notre invité : Guilhem Fabre.

