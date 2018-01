Sonates : la Nouvelle-Zélande // 28.01.2017

Sonates est l’émission de musique classique de Radio Campus Paris. Notre huitième émission, diffusée le dimanche 28 janvier 2018, est consacrée à la Nouvelle-Zélande.

Nous partons à un peu plus de 19000 kilomètres de la France, à 21h de vol, en Nouvelle-Zélande. Si le pays est en ce moment dans l’actualité dans notre pays suite au vent de fraîcheur apporté par sa première ministre, nous allons aujourd’hui nous intéresser à l’histoire et à l’actualité de sa musique.

Le 6 février, ce sera la fête nationale néozélandaise, célébrée depuis 1840. Elle commémore le jour où les chefs maoris et les Anglais ont signé sur place le traité de Waitangi qui reconnaît la souveraineté de la Nouvelle-Zélande et donc, la colonisation britannique. Mais c’est aussi le jour où les Maoris ont pu commencer à jouir des mêmes droits que ceux accordés aux britanniques et ont pu conserver leurs terres. Le peuple Maori s’est installé sur l’archipel au 13ème siècle, avant qu’un navigateur néerlandais, Abel Tasman, n’en découvre les côtes en 1642, puis, qu’un siècle plus tard, en 1769, James Cook en fasse une colonie britannique. La Nouvelle-Zélande, ou “Aotearoa”, pays du long nuage blanc, selon les Maori, est un pays indépendant du Royaume-Uni depuis 1907.

Nous allons donc nous pencher sur différents compositeurs, compositrices et différentes oeuvres quelque peu méconnues en Europe.