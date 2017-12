Sonates : la musique de film // 17.12.2017

Sonates est l’émission de musique classique de Radio Campus Paris. Notre sixième émission, diffusée le dimanche 17 décembre, est consacrée à la musique de film.



L’arrivée du parlant dans le cinéma va permettre la création d’un nouveau genre : la musique de film, puisque tout simplement des compositeurs vont commencer à composer pour des films. Non pas que la musique n’existait avant mais bien souvent elle consistait, pour les musiciens, à improviser, et non à écrire quelque chose pour un film, ou bien à un orchestre de jouer pendant le visionnage. Tout cela sans oublier les difficultés pour synchroniser son et image à l’époque.

L’arrivée de ce nouveau genre, à la fin des années 20, donne la possibilité à des compositeurs classiques de faire de la musique de film. Certains s’y était déjà essayer comme Erik Satie pour le court film dadaïste Entr’Acte de René Clair sorti en 1924, et c’est déjà un exploit de voir une musique aussi synchronisée avec les images à l’époque du muet.

Étant donné que de nombreux compositeurs classiques ont composé de la musique de film à ses débuts, la question de sa place en comparaison à la musique classique fait parfois encore débat.

Dès les débuts,en Russie, comme nous en avons parlé récemment dans notre troisième émission, les compositeurs du régime ont beaucoup écrit pour le cinéma, afin de servir le rêve d’un art populaire, grandiose et grandiloquent. Sergei Prokofiev a par exemple composé la musique d’Alexandre Nevski d’Eisenstein (en 1938), un cinéaste avec lequel il travaille énormément pendant toute sa vie.

Mais on comptait aussi sur Dmitri Chostakovitch qui a fait la musique du Cuirassé Potemkine (1925) même s’il est beaucoup moins connu pour ses musiques de films. Il était un exemple type de ce qui se faisait avant l’arrivée de la “musique de film” à proprement parler puisqu’il improvisait sur les films. Ses débuts en tant que compositeur de musiques de films ont d’ailleurs été marqués par un échec cuisant avec le thème de La Nouvelle Babylone, totalement désynchronisé et incompréhensible pour les spectateurs à sa sortie en 1929. La suite sera pour lui surtout de l’alimentaire, n’ayant pas envie réellement de composer pour les films mais se voyant surtout obligé par le régime. Les balbutiements des débuts montrent en tout cas la difficulté qu’impose ce nouveau genre de musique, les contraintes qu’il demande et l’apparition d’un métier à part entière, et cela bien sûr pas seulement en Russie.