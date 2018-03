Sonates : mode et tendances // 11.03.2018

Sonates est l’émission de musique classique de Radio Campus Paris. Notre onzième émission, diffusée le dimanche 11 mars 2018, est consacrée à l’engagement.

En ces jours de Fashion Week à Paris et à Milan, nous avons cherché une manière de vous parler des grandes tendances en musique classique, mais surtout des compositeurs qui ont réussi à en créer de nouvelles et qui sont finalement parvenus à imposer leurs idées à toute une période, avec plus ou moins de succès.

Du 16e siècle à aujourd’hui, ces phénomènes, plus que des modes, représentent aujourd’hui les grandes périodes de la musique classique, et il nous a paru important de nous y intéresser !