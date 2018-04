Sonates : mai 68 // 08.04.2018

Sonates est l’émission de musique classique de Radio Campus Paris. Notre treizième émission, diffusée le dimanche 8 avril 2018, est consacrée à mai 68.

Nous sommes peut-être en avance, ou peut-être en retard. En retard, si on considère que mai 68 a commencé le 22 mars, avec l’occupation de l’Université de Nanterre et les premiers mouvements étudiants. En avance, si on considère que les manifestations, la plus grande grève que la France ait connu, n’ont démarré qu’à la début du mois de mai pour s’achever à la fin du mois de juin. Mais au-delà d’une période de l’année, mai 68 représente bien plus que deux mois, et plusieurs pays du monde ont connu, à cette époque, leurs mai 68.

Parmi de nombreux artistes, poètes, dramaturges, plasticiens, cinéastes, chacun imaginant la révolution à leur manière, des musiciens ont placé au coeur de leur art des éléments, parfois évidents, parfois plus subtils, de résistance, d’opposition, et d’utopie. La musique classique peut paraître assez perméable aux évolutions du temps, aux premiers abords, mais elle permet en réalité d’en connaître bien plus sur une époque que bien d’autres supports.

Nous sommes donc allés à la recherche des mai 68 de ces compositeurs, pour comprendre davantage leur art.