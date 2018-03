Sonates : littérature et musique // 25.03.2018

Sonates est l’émission de musique classique de Radio Campus Paris. Notre douzième émission, diffusée le dimanche 25 mars 2018, est consacrée aux rapports entre musique et littérature.

Quand on pense à l’association de la musique et de la littérature, on pense tout de suite à de nouvelles associations : la poésie, le chant, la voix, la mélodie, l’harmonie, la chanson… Les notions, les concepts et les genres artistiques se rencontrent et se croisent : on est autant dans l’analogie que dans la correspondance des termes, voire dans la fusion. Pour le compositeur Paul Dukas, vers et musique ne se mêlent pas, ne se confondent jamais, on ne met pas les poèmes en musique. Pour Debussy, la musique commence là où la parole est impuissante.

Comment penser la relation entre ces deux arts fondamentaux, entre ces deux modes d’expression ? D’une période historique, entre Antiquité et Moyen-Âge où musique et poésie ne faisaient qu’un, à la période moderne où la poésie n’est plus nécessairement mise en musique et où les deux se choquent et s’entrechoquent, les rapports évoluent. Encore récemment, choc chez certaines et certains de voir le prix Nobel de littérature décerné à un musicien, Bob Dylan, pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine.